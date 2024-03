Novos reforços, Reynaldo e Léo Naldi são apresentados na Toca do Leão | A TARDE

O Esporte Clube Vitória apresentou dois novos reforços para a temporada nesta quarta-feira, 13, na sala de imprensa do Estádio Barradão: Reynaldo e Léo Naldi. Além da presença dos novos atletas, também participou da coletiva o executivo de futebol do Leão, Ítalo Rodrigues, que fez um ano de clube hoje.

"É um prazer apresentar dois atletas que desde o momento que a gente bateu o primeiro papo, senti muita confiança e seriedade. É bom seguir nesse ambiente de competitividade, de ambiente sadio. Então, boas-vindas ao Reynaldo e Léo Naldi, que Deus abençoe a temporada de vocês e que seja um ano de muitas vitórias", destacou Ítalo.



Durante a coletiva, o volante Léo Naldi, que chegou para reforçar o meio-campo do time comandado por Léo Condé, foi questionado a respeito da disputa no setor: “São atletas de qualidade, como o elenco inteiro, e alguns eu já tive até a oportunidade de jogar contra. Vai ser uma concorrência boa, onde um vai elevar o nível do outro. Vai ser bom para o Vitória, que é o mais importante”.

"Chego para unir o elenco, elevar o nível e para estar a disposição o mais rápido possível para ajudar o Vitória em seis objetivos", declarou o volante.



Léo Naldi salientou a grande expectativa para poder estrear com a camisa do Vitória: “Eu acompanhei bastante no ano passado, já que também estava na disputa da série B, e todo jogo aqui era uma festa, então eu fico empolgado de agora estar a favor”.

Já o zagueiro Reynaldo foi perguntado sobre como ele pode ajudar neste momento de reconstrução do clube: “A gente sabe que esse ano é muito importante para o Vitória, ano que a gente pode sim brigar por uma vaga na Sul-Americana, então a gente sabe da importância e vem para ajudar a continuar fazendo aquilo que foi muito bem feito no ano passado”.

“Desde a minha chegada, o elenco sempre motivou e falou sobre a história do Vitória, então a gente vem motivado para manter o clube na elite e lutar para que a gente possa conquistar outros objetivos”, afirmou o defensor.

Em seguida, Reynaldo falou sobre a disputa por uma vaga na zaga do Leão, um dos setores mais consolidados do clube: “O Wagner e o Camutanga vem sendo titulares, e fazendo isso com excelência, então eu venho para aumentar esse nível. Sou um zagueiro muito forte e rápido. Então, essas são algumas características. É claro que o meu forte não é tecnicamente, mas tranquilamente saio jogando. Não é o meu forte, mas bola aérea, parte defensiva, eu sou muito forte nisso".

O Ba-Vi pela Copa do Nordeste está marcado para o próximo dia 20 de Março. Antes, o Vitória recebe o Barcelona de Ilhéus pela semifinal do Campeonato Baiano. Os jogadores se dizem preparados para atuarem no clássico, porém sem esquecerem do compromisso pelo estadual.

"A gente sabe da importância desse jogo. É claro que o nosso time está focado no domingo, que é o mais importante, que é o jogo da classificação para a final do Campeonato Baiano. A gente até convoca a torcida que possa vir para esse jogo importante para a gente. Quarta-feira vai ser depois do jogo de domingo. A gente vai começar a pensar no clássico, porque a gente sabe que é uma atmosfera diferente, que tem uma cobrança maior, e a gente precisa da vitória. Vamos para lá para ganhar, e se a gente estiver na escalação, vai ser melhor ainda", comentou Reynaldo.

"O jogo mais importante é o próximo, ou seja, que é o domingo aqui em casa. A torcida com certeza vai comparecer, e na quarta-feira, se tiver apto, se o Léo [Condé]me escalar, a gente vai estar preparado para o nosso melhor", disse Naldi.

Ao final da coletiva, o executivo de futebol do clube, Ítalo Rodrigues destacou o ambiente dentro do elenco: "Essa base que ficou do ano passado não tem vaidade e recebe todo mundo de braços abertos, independente de quem esteja vindo. Então, quando eu ligo para algum atleta e não sinto firmeza, não faço esforço para que ele esteja aqui, pois acredito muito no ambiente que construímos aqui, de cobrança e profissionalismo, mas também humanizado. A gente preza muito por isso".