Osvaldo celebra ponto somado fora de casa contra o Atlético-GO

Após empatar sem gols fora de casa contra o Atlético-GO, no último domingo, 27, o Vitória somou um ponto importante e se estabeleceu na liderança da Série B do Campeonato Brasileiro.

A equipe estava com um jogador a menos desde os 27 minutos do primeiro tempo, quando o zagueiro Camutanga foi expulso. Após a partida, o experiente atacante Osvaldo fez o resumo do jogo e enalteceu o resultado e a superação do grupo.

“Sabemos da dificuldade do jogo de hoje. Na igualdade de jogadores, estávamos melhores na partida. Mas tivemos que nos fechar com um a menos e empatamos na superação. O grupo é muito forte e conseguimos fazer uma boa partida para sair com um ponto", explicou Osvaldo em entrevista ao canal Premiere.

Após cinco jogos fora do time por conta de uma lesão muscular, Osvaldo atuou nos minutos finais do jogo em Goiânia. Ele se coloca à disposição de Léo Condé para a sequência do campeonato.

"Estou 100% recuperado e estarei bem para o próximo jogo se o professor optar”, complementou.

Líder da Segundona nacional, o Rubro-Negro baiano soma 48 pontos ganhos em 25 jogos disputados, três a mais que o vice-lider Sport Recife.