Osvaldo celebra vitória e agradece a torcida: "nosso 12º jogador" | A TARDE

O Vitória fez o dever de casa, venceu o Atlético de Alagoinhas no Barradão e encaminhou a classificação para a semifinal do Campeonato Baiano. Na noite deste domingo, 25, no Barradão, o Rubro-Negro fez 3 a 0 com gols de Rodrigo Andrade, Osvaldo e Daniel Junior, em jogo válido pela penúltima rodada do estadual.

Após a partida, Osvaldo citou a importância do resultado para colocar o Vitória próximo da classificação para a semifinal. O experiente atacante ainda agradeceu o apoio da torcida e voltou a declarar que está feliz no clube.

“Mais uma vez poder marcar defendendo esse escudo que, eu não me canso de falar, tem sido muito gratificante para mim. Graças a Deus, mais uma vitória dentro de casa, o torcedor mais uma vez fazendo um espetáculo fora de campo , tem sido nosso 12º jogador. Então eu estou muito feliz com o que estou vivendo, mas principalmente pela gente ter dado um passo muito importante para a classificação depois de cinco anos sem o Vitória figurar entre os quatro melhores da competição”, disse o jogador à TVE.

Quem também falou na saída do gramado foi o meia Luan, que fez a sua primeira partida pelo Vitória no Campeonato Baiano. Ele também agradeceu o carinho do torcedor e prometeu dar alegria para os rubro-negros.

“Primeiramente, fico muito feliz de estar fazendo a minha estreia no Campeonato Baiano, já tinha estreado pela Copa do Nordeste. Fico feliz de cada dia ganhar mais ritmo de jogo, poder voltar ao meu melhor, sei da minha capacidade. Fico feliz de ver esse carinho do torcedor, feliz quando eu entro. Só que pra mim a felicidade maior é a equipe jogando bem, a equipe vencendo, que isso é o mais importante para o Vitória. Então, fico feliz de poder cada dia mais contribuir e espero cada dia ganhar mais minutos para voltar à minha melhor forma, minha melhor confiança e tenho certeza que a gente junto vai dar muita alegria para a torcida”, disse Luan.

O Vitória agora tem uma semana de preparação para a última rodada do Campeonato Baiano, quando enfrenta o Itabuna, no Estádio Mário Pessoa, em Ilhéus. A bola rola a partir das 16h de domingo, 3.