Osvaldo enaltece torcida: "Incentivando a cada batalha na Série B"

Após três jogos sem vencer e sem marcar gols, o Vitória voltou aos trilhos na Série B. Imponente em seus domínios, o Rubro-Negro baiano derrotou o Avaí por 3 a 0 e se manteve na liderança da Segundona nacional. Titular na importante vitória, o atacante Osvaldo parabenizou os mais de 24 mil torcedores que apoiaram a equipe no Barradão. Ele reconheceu a festa e o incentivo da torcida, mesmo após a goleada diante do CRB.

"O torcedor está de parabéns desde o início da competição. Vitou a chave completamente, nos abraçou e vem nos incentivando a cada batalha na Série B e acreditando no nosso elenco. Não é fácil perder da forma que foi, vir no jogo seguinte, comparecer e nos apoiar. Conseguimos um grande resultado diante de uma boa equipe que é o Avaí. É seguir trabalhando agora. Todos sabem da confiança que tem aqui dentro do Vitória. É continuar trabalhando firme para conseguir os nossos objetivos", disse o camisa 11 em entrevista à Rádio Sociedade.

Osvaldo revelou que a equipe se dedicou aos trabalhos para o jogo contra o Avaí e que as jogadas foram insistentemente treinadas durante a semana.. Ele também falou do próximo compromisso do Leão da Barra, que será fora de casa contra o Ituano, no interior de São Paulo.

"O jogo mais importante sempre é o próximo. Tem mais alguns dias pra gente descansar e trabalhar. Fizemos uma semana muito boa e muito focada. Os gols que a gente fez hoje foram trabalhados. A gente sabia que eles marcavam individual. Intensificamos um pouco essa parte da cobrança do escanteio e da forma que a gente treinou aconteceu o gol do Gamalho. A gente fica feliz que a gente entrou concentrado e diante do nosso torcedor fizemos um grande jogo", comentou.

Líder, o Leão da Barra soma 52 pontos em 28 jogos disputados pelo Campeonato Brasileiro da Série B.