Osvaldo fala sobre lesão e vibra: "Léo entrou e fez o gol da vitória"

Após sentir dores na parte posterior da coxa esquerda, o experiente atacante Osvaldo foi substituído aos 35 minutos do primeiro tempo por Léo Gamalho, autor do gol da vitória por 1 a 0 diante da Chapecoense, no Barradão.

Osvaldo comentou sobre a importância do resultado, que manteve o Vitória na liderança da Série B. Ele revelou que será submetido a um exame de imagem nesta terça-feira, 25, para saber mais detalhes da lesão.

"Sobre a lesão, vamos fazer o exame amanhã. Pela minha experiência foi uma lesão de grau 1 para 2. Foi bem em baixo da posterior. Não queria ter saído do jogo, mas há males que vem para bem. Léo entrou e fez o gol da vitória. O importante é conseguimos o primeiro objetivo, metade do campeonato chegando, e conseguimos liderar a competição. Agora é trabalhar cada dia mais para a gente continuar nessa pegada para conquistar esse acesso tão importante que vai ser para a gente", disse o camisa 11 a Rádio Sociedade.

A vitória deu o título simbólico ao Leão da Barra, como campeão do primeiro turno da segundona nacional, com 37 pontos somados em 19 jogos disputados. O próximo compromisso dos comandados do técnico Léo Condé será contra a Ponte Preta, em Campinas, pelo returno.