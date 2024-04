Palmeiras encerra invencibilidade de 23 jogos do Vitória no Barradão | A TARDE

No confronto entre os campeões brasileiros das séries A e B, o bicampeão da elite do futebol brasileiro levou a melhor. Com gol de Richard Rios, o Palmeiras bateu o Vitória no retorno do Leão à Série A do Brasileiro e, de quebra, encerrou a invencibilidade de 23 jogos do Rubro-Negro no Barradão.

A partida começou com as duas equipes tentando mostrar as cartas, porém esbarravam na troca de passe. O Palmeiras, com mais liberdade, errava a chegada próximo à área do time baiano. Já o Vitória, buscava uma saída com velocidade, principalmente, com a participação do volante Dudu.

Porém, o jogador do Rubro-Negro baiano acabou sofrendo uma contusão no joelho, o que tirou da partida na parte final. Antes, o Palmeiras conseguiu chegar a abertura do marcador depois de uma troca de passes envolvendo Endrick e Rony, que sobrou para Richard Rios. O volante bateu e venceu o goleiro Lucas Arcanjo, contando com um desvio de um atleta do Vitória.

Com o gol levado, o Leão foi para cima e, por poucos, não empatou o jogo. Lucas Esteves fez uma jogada pelo lado esquerdo e o cruzamento feito encontrou Osvaldo. O atacante tentou a finalização, mas Weverton fez uma defesa e evitou a igualdade no marcador.

No segundo tempo, o Palmeiras diminuiu o ritmo e o Vitória tentou, sem sucesso, chegar ao gol de empate. A equipe paulista por pouco não ampliou na saída errada de Lucas Arcanjo que só não terminou em gol de Rony graças ao corte de Camutanga.

Nos minutos finais, Léo Condé lançou o time ao ataque com Zé Hugo no lugar de Lucas Esteves mas, mesmo com quatro atacantes, o Leão não conseguiu levar perigo ao Verdão, que venceu pelo placar mínimo.

FICHA TÉCNICA

Vitória 0x1 Palmeiras

Campeonato Brasileiro - 1ª rodada

Local: Barradão, em Salvador

Data: 14/04/2024 (domingo)

Árbitro: Braulio da Silva Machado

Assistentes: Alex dos Santos e Thiaggo Americano Labes

VAR: Rodolpho Toski Marques

Vitória: Lucas Arcanjo; Zeca, Camutanga, Wagner Leonardo e Lucas Esteves (Zé Hugo); Willian Oliveira, Dudu (Matheus Gonçalves), Rodrigo Andrade (Jean Mota) e Matheusinho; Osvaldo (Yuri Castilho) e Alerrandro (Luiz Adriano). Técnico: Léo Condé.

Palmeiras: Weverton; Mayke, Luan, Murilo e Vanderlan; Gabriel Menino, Richard Ríos (Flaco Lopes) e Raphael Veiga (Fabinho); Rony (Naves), Endrick (Lázaro) e Estevão (Luis Guilherme). Técnico: Abel Ferreira.