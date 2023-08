Para se manter no topo, Vitória recebe a Chapecoense no Barradão

Segundou e hoje tem Leão no Barradão. Logo mais às 19h, o Rubro-Negro baiano recebe a visita da Chapecoense, em confronto válido pela 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. As equipes atravessam um bom momento na competição.

Após um momento de instabilidade na segundona, o Vitória do técnico Léo Condé vem de duas vitórias seguidas e retomou a liderança do campeonato após vencer com autoridade o Sport, na Ilha do Retiro, por 2 a 1, na última rodada. Mais de 15 mil Rubro-Negros estão garantidos para acompanharem a partida no Barradas.

A Chapecoense do técnico Gilmar Dal Pozzo também também está em bom momento. Primeiro time dentro da zona de rebaixamento, o Verdão do Oeste vem de duas vitórias seguidas em casa, contra CRB e Ituano. Para os catarinenses, pontuar é fundamental para sair do Z-4. A equipe tem um jogo a menos na segundona.

Vitória deve ter mesma base

A máxima do futebol é que em time que está ganhando, não se mexe. Porém, o técnico Léo Condé conta com um retorno importante. Recuperado de lesão na panturrilha, o volante Rodrigo Andrade, peça chave no meio de campo do Vitória, está na lista de relacionados. Vale salientar que Gegê e Dudu vivem boa fase. Cabe ao treinador resolver essa boa dor de cabeça. No mais, a base da equipe deverá seguir a mesma, com três zagueiros. O treinador Rubro-Negro falou das suas expectativas para o confronto no Barradão.

"A expectativa é chegar entre os quatro após 38 rodadas. Mas sem dúvida nenhuma que, para confiança do elenco e do torcedor, você terminar numa posição dessa ao final do turno com certeza é bastante significativo. Vamos respeitar a equipe da Chape, cresceu muito com a chegada do Gilmar Dal Pozzo, tem bons jogadores, não tem jogo fácil, e esperando, como sempre tem sido, do torcedor do Vitória, que sempre comparece e que a gente possa seguir caminhando nessa parceria", disse o técnico Léo Condé.



Chape tem desfalques e pode jogar com três zagueiros

O técnico Gilmar Dal Pozzo vai promover mudanças e deve aplicar a formação com três zagueiros. Os volantes Bruno Vinícius e Gustavo Cazonatti estão suspensos e são desfalques certos. O ex-Vitória Pablo Siles e o meia Giovanni Pavani devem ser os substitutos. O atacante Maxwell foi sacado para o lugar de Rodrigo Freitas, que será o terceiro zagueiro.

Desgastado, o lateral-direito Felipe Albuquerque foi poupado do último treino, dando lugar ao ex-Bahia Douglas Borel. O ex-Rubro-Negro Alisson Farias deve perder vaga no ataque para Marco Antônio. O goleiro Airton não participou da última atividade em Chapecó, pois foi acompanhar o funeral do seu Avô na Serra Gaúcha. O substituto imediato é Carlos Eduardo.

"Eu vou aproveitar para fazer uma formação diferente, eu tenho a possibilidade de fazer uma trinca com três volantes ou jogar com três zagueiros. O sistema que melhor se encaixar a gente vai escolher para esse jogo importante", comentou o treinador Gilmar Dal Pozzo.





FICHA TÉCNICA



Vitória x Chapecoense, 19ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B

Local: Barradão, em Salvador

Data: segunda-feira, 24/07/2023

Horário: 19h

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

Assistentes: Renan Aguiar da Costa (CE) e Luiz Carlos de França Costa (RN)

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda

Vitória: Lucas Arcanjo; Yan Souto, Camutanga e Wagner Leonardo; Railan, Dudu, Gegê (Rodrigo Andrade) e Felipe Vieira; Wellington Nem, Mateus Gonçalves e Osvaldo. Técnico: Léo Condé

Chapecoense: Airton (Carlos Eduardo); Douglas Borel, Rodrigo Freitas, Bruno Leonardo, Lucas Freitas e Cristiano Silva; Pablo Siles, Giovanni Pavani e Bruno Nazário. Técnico: Gilmar Dal Pozzo