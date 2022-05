Pastana afirma desejo de retomar confiança da torcida do Vitória

Repleto de incertezas e desconfiança, o Vitória apresentou nesta terça-feira, 26, seu novo diretor de futebol, Rodrigo Pastama. O profissional chega para ocupar o posto que estava vago desde a saída de Alex Brasil, em meados de março deste ano.

Logo de cara, Pastana terá a difícil missão de fazer com que o torcedor volte a ter confiança no time. Nos últimos quatro jogos, foram quatro derrota, sendo três pelo Brasileirão da Série C. Para o novo diretor, o clube precisa trabalhar em busca de conquistar essa credibilidade com a torcida.

"Difícil pedir confiança, que não se pede, se conquista, mas pode ter certeza vamos com muito trabalho conquistar essa confiança do torcedor juntamente com os atletas e equipe para que a gente seja agressivo, competitivo. Precisamos agredir mais o adversário e mostrar quem é a grande equipe da Série C", afirmou o diretor.

Sobre a busca de reforços, Pastana ponderou que ainda irá analisar o elenco para tomar as decisões. Para a temporada 2022, o Vitória anunciou um total de 25 jogadores, entretanto, existe a possibilidade que o clube se desfaça de alguns e volte ao mercado da bola.

"Temos que olhar o mercado. Não temos janela, vamos usar o benefício que a gente tem de alguma forma. Temos profissionais capacitados para nos dar um diagnóstico. Vamos analisar pelo menos esses três dias de treino para ter novas reuniões para que a gente possa, sim, alinhar se há mesmo a necessidade, qual ela é, como nós vamos resolver", analisou.

O Leão da Barra terá mais três dias de treino até a próxima partida pela Série C. O Rubro-Negro recebe o Manaus, no sábado, 30, às 19h, no estádio Manoel Barradas (Barradão), em Salvador, pela 4ª rodada do certame.

Polêmicas

Assim que o nome de Pastana começou a ser especulado no Barradão, algumas polêmicas do passando envolvendo o executivo começaram a ser 'desenterradas' nas redes sociais. Entre elas, estariam problemas na época em que comandava o Barueri, desentendimentos no Bahia e também atritos no Coritiba.

Questionado sobre essas questões, Pastana disse que certas coisas fazem parte da função que ele exerce. No entanto, ele também destacou as conquistas que teve ao longo da carreira, principalmente os cinco acessos que teve nas Séries C e B - Grêmio Barueri (2008), Criciúma (2012), Figueirense (2013), Paraná (2017) e Coritiba (2019).

"Engraçado que são os rótulos que são nos dados no futebol. Todo mundo nessa hora lembra de entreveros, conflitos, mas todo mundo se esquece que ocupo um cargo de liderança, e, às vezes, tem esse tipo de ônus, ninguém se dá bem o tempo todo. Como vou ter com certeza com meu presidente, diretoria, assim funciona a vida, existindo respeito, um caminho só, conquista, comprometimento, saber a importância de um clube como esse, não haverá problema nenhum. A minha história contradiz a rejeição [...] Dez anos como executivo do futebol e cinco conquistas. Não ligo para os rótulos, sei que meu trabalho é de chefia, e vou buscar fazer o melhor", explicou.