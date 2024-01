Pedida de treinador pode afastar lateral do Vitória; entenda | A TARDE

O Goiás apresentou oficialmente o técnico Zé Ricardo para a temporada 2024. A entrevista coletiva com a imprensa ocorreu na tarde da última quarta-feira, 28. O novo comandante falou sobre as expectativas e o planejamento do Esmeraldino para o próximo ano.

O Vitória tem acordo verbal com o lateral-direito Maguinho, que tem contrato até 2024 com o time Esmeraldino. A diretoria rubro-negra apenas aguarda a rescisão para estabelecer um pré-contrato com o jogador. Contudo, a tendência é que o novo treinador banque a permanência do defensor.

Questionado pela imprensa sobre reforços, Zé Ricardo revelou que o Goiás fará poucas contratações de início e quer seguir com a base que disputou a Série A deste ano.

"Fizemos uma apresentação para a direção do clube nesta quarta-feira, 27, de modo que pudéssemos colocar algumas ações emergenciais. Dentre elas, uma avaliação diagnóstica do nosso elenco, daqueles jogadores com os quais temos contrato ainda, daqueles atletas que terminaram o contrato, mas a gente ainda vê uma possibilidade de mantê-los no Goiás e quais são aqueles pelos quais nos interessamos para que realmente continuem no clube. A partir disso, o clube vai tentar fazer o esforço para mantê-los. Com isso, saberemos quais são as principais carências", disse Zé Ricardo.

"Lógico que já tem uma lista de atletas que nós apresentamos para o clube, mas nada muito grande, porque a gente entende que, em primeiro lugar, precisamos conhecer os jogadores que estão aqui dentro de forma integral, não só pela televisão, não só por vídeos, entender quais são as inspirações deles, porque queremos no Goiás atletas que realmente estejam compromissados com o objetivo do Goiás, que, em 2024, será o retorno para a Série A", completou.

Volante de origem, Maguinho tem 31 anos e iniciou a carreira no Tupi-MG. Ele acumula passagens por Capivariano-SP e Vila Nova-GO, antes de atuar por três temporadas no Kawasaki Frontale e Yokohama FC, ambos do Japão. Ele chegou ao Goiás em 2023. Com a camisa Esmeraldina, foram 50 jogos realizados e cinco gols marcados.

Seis jogadores possuem pré-contrato com o Vitória: o zagueiro colombiano Cristian Zapata, o lateral-esquerdo Patric Calmon, os volantes Willian Oliveira e Caio Vinícius, e com os atacantes Caio Dantas e Erick Castillo.