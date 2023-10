Pele do Leão: Confira a camisa vencedora do concurso | A TARDE

Após duas semanas intensas de campanhas dos concorrentes e um número expressivo de quase 20 mil votos da torcida leonina, a camisa vencedora do concurso Pele do Leão foi divulgada pelo Vitória. A iniciativa teve apoio da a Volt Sport, fornecedora oficial de material esportivo do clube, e a agência End to End, que promoveu da ação. O modelo da nova camisa para 2024 foi criado pelo torcedor Luiz Antônio de Jesus Guimarães.

Vale salientar que os sócios Sou Mais Vitória já podem comprar a nova camisa no site do concurso, no valor de R$ 179,90. A venda para os torcedores não-sócios terá início nesta quarta, 11, por R$ 239,90. Por enquanto, as vendas não serão realizadas nas lojas físicas do clube.

Cerca de 360 projetos foram enviados ao clube pelos designers que participaram do concurso. Membros do clube e torcedores selecionaram 73 modelos. Onze artes chegaram a final, que contou com votação popular para as fases mais decisivas na escolha.

“A Pele do Leão é um reconhecimento do Vitória à sua torcida, que é fundamental e vital neste momento especial do clube. E se a torcida é tão importante, nada mais justo que ela própria desenhe e vote no que mais a representa dentro de campo, a camisa oficial de jogo”, afirma Bruno Carvalho, gerente de marketing do clube.