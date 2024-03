Por recuperação, Vitória recebe o Itabaiana pela Copa do Nordeste | A TARDE

É dia de Leão no Barradão. Logo mais às 19h, o Vitória encara o Itabaiana, no Barradão, pela 5ª rodada da primeira fase da Copa do Nordeste. As equipes vivem momento ruim na competição e precisam pontuar para chegar ao G-4 e lutarem por classificação.

O rubro-negro baiano vem de empate por 1 a 1 contra o Náutico em casa, na última rodada. O time do técnico Léo Condé ocupa a 5ª colocação do grupo A, com cinco pontos ganhos em quatro jogos disputados, com uma vitória, dois empates e uma derrota.

Já o Tremendão que vem em ampla recuperação no campeonato estadual, faz má campanha na Lampions League. A equipe comandada por Ailton Silva soma uma vitória e três derrotas, ocupando a 7ª colocação do grupo B. O último revés foi para o River-PI por 1 a 0.

Zagueiro e atacante voltam a ser opção no Leão

Léo Condé convocou 23 jogadores para a partida. As novidades são os retornos de Camutanga e Iury Castilho. O zagueiro se recuperou de uma virose, enquanto o atacante, fora do time há três partidas, estava acometido de uma lesão muscular. Mesmo após o sepultamento do pai no começo da semana, o goleiro Lucas Arcanjo não estará a disposição.

Tricolor da Serra deve manter base da equipe

Devido ao desgaste, o técnico Ailton Silva tem alternado a formação do Itabaiana nos últimos jogos. Peças importantes como o goleiro Jeferson Silva e o artilheiro da equipe Gustavo Schutz vão compor os onze iniciais do Tremendão.



FICHA TÉCNICA

Vitória x Itabaiana, 5ª rodada da Copa do Nordeste 2024

Local: Estádio Barradão, em Salvador

Data: quarta-feira, 06/03/2024

Horário: 19h

Árbitro: Joanilson Scarcella de Lima (CE)

Assistentes: Wesley Rodrigues Miguel e Deborah Beatriz Ferreira da Silva (Ambos do CE)

Vitória: Muriel; Zeca, Camutanga, Wagner Leonardo e Patric Calmon; Willian Oliveira, Rodrigo Andrade e Matheusinho; Daniel Junior, Osvaldo e Alerrandro. Técnico: Léo Condé

Itabaiana: Jefferson Silva; Douglas, Rony, Gabriel Caran e Kauã; Duda, Vitão, Marcelinho e Cleiton; Matheus e Gustavo Schutz . Técnico: Ailton Silva.