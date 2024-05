Presidente da TUI critica demissão de Léo Condé: "grande injustiça" | A TARDE

Após as informações de que o treinador Léo Condé deixou o comando técnico do Vitória, o presidente da Torcida Uniformizada Os Imbatíveis (TUI), uma das maiores organizadas do clube, se manifestou contrária a decisão da diretoria rubro-negra. Em postagem nas redes sociais, Gabriel Oliveira classificou a demissão como injusta.

"Demitir Condé com 5 rodadas sem ter lhe dado material de trabalho compatível com a competição é uma grande injustiça", escreveu o presidente da TUI, que ainda afirmou que existem outras pessoas que deveriam ser responsabilizadas pelos insucessos do Vitória na Série A.

"Se querem colocar cabeça à prêmio, coloquem de algum responsável pelas contratações dos 24 jogadores que até agora não mostraram pra que vieram", completou.

Se querem colocar cabeça à prêmio, coloquem de algum responsável pelas contratações dos 24 jogadores que até agora não mostraram pra que vieram. — Gabriel Oliveira 1984 (@Gabriel_Tui1997) May 14, 2024

Léo Condé chegou ao Vitória em fevereiro do ano passado, após saída de João Burse. Mesmo sem conseguir classificar a equipe no Baianão, Copa do Nordeste e Copa do Brasil, o treinador permaneceu no cargo.

Mesmo com os primeiros resultados ruins, o treinador fez uma incrível campanha na Série B e se sagrou campeão da competição, dando o primeiro título nacional ao Vitória. Neste ano, em cima do Bahia, em plena Fonte Nova, Condé também tirou o Vitória de uma fila de sete anos sem conquistar o estadual.

Ao todo, o treinador comandou o Vitória em 73 partidas, tendo vencido 36 jogos, além de 15 empates e 22 derrotas. O aproveitamento neste período foi superior a 56%.

