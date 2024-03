Presidente do Vitória é suspenso do cargo após decisão do TJD-BA | A TARDE

O presidente do Vitória, Fábio Mota, foi citado pelo árbitro Marielson Alves da Silva, na súmula da partida do Leão contra o Jequié, válida pela 5ª rodada do Campeonato Baiano, que foi realizada no dia 31 de janeiro.

No julgamento, o dirigente rubro-negro foi suspenso pelo Tribunal de Justiça Desportiva da Bahia (TJD-BA) nesta quarta-feira, 28, por “passar do ponto” ao falar com o árbitro.

“Isso foi um absurdo o que vocês fizeram hoje, uma vergonha, foi um assalto à mão armada”, teria dito o presidente, segundo súmula apresentada pelo árbitro. Com isso, Mota deve ficar afastado do cargo por 15 dias, sendo substituído nesse período pelo vice-presidente Djalma Abreu.

O preparador físico Diego Kami Mura e o lateral esquerdo PK também foram julgados. Diego foi suspenso por uma partida, e PK foi absolvido.

A decisão foi expedida pelo secretário do TJD-BA, Roberto Almeida de Araújo, e cabe recurso. Segundo a assessoria de comunicação do Vitória, o jurídico do clube entrou com um pedido de efeito suspensivo.

Na época da partida, em que o Leão sofreu uma derrota de 1 a 0 contra o Jequié, Fábio Mota negou ter proferido tais palavras contra o árbitro, e declarou guerra judicial contra ele. “Vou entrar com ação contra ele, pessoa física, por danos morais e materiais”, disparou.