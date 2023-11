Profissionais do futebol do Vitória são premiados no Confut Nordeste | A TARDE

Em grande fase após a conquista da Série B, o Vitória segue sendo reconhecido. Membros que compõem o futebol profissional foram premiados no Confut Nordeste 2023. Os contemplados foram a coordenadora do futebol feminino Many Gleize, o executivo de futebol Ítalo Rodrigues e o analista de mercado Cássio Santos, que falaram sobre a premiação com o Portal A TARDE.

Many Gleize foi a vencedora na categoria profissional de Futebol Feminino. Ela agradeceu o clube por valorizar o futebol feminino e o apoio de torcedores e colegas. Motivada, ela crê no desenvolvimento da categoria nos próximos anos.

"A sensação é de trabalho reconhecido e de motivação. Quando a gente concorre a um prêmio desse e ganha, ficamos com mais energia e vontade de fazer sempre mais e melhor. Estou muito orgulhosa. Claro que eu não faço nada sozinha. Tenho que agradecer muito ao clube, que abriu as portas para a modalidade, que apoia, incentiva e patrocina. E todas as colegas e as pessoas que estão dando as mãos ao futebol feminino que é uma modalidade que tem muito a crescer, e que os clubes estão olhando de uma forma especial. E que com certeza vai crescer bastante, já que está tendo esse apoio e incentivo de todos", explicou Many.

Ítalo Rodrigues, executivo de futebol do Vitória, parabenizou a colega e ressaltou as dificuldades na condução do futebol feminino do clube, devido a quantidade reduzida de recursos.

"Queria destacar que é muito mais glorioso e prazeroso ver Manny ganhando esse prêmio, pelo sacrifício que é. A gente que é do futebol profissional, sabemos que somos a mola propulsora do clube. Muitas vezes detemos a maior receita, diferente do futebol feminino que é uma luta diária e muita gente não sabe. A gente gostaria de fazer mais. Acredito que o nosso acesso vai ajudar e permitir um investimento maior no futebol feminino e na base. O futuro é isso, valorizar o futebol como um todo, independente de masculino ou feminino", pontuou.

Ítalo, que foi premiado na categoria de executivo de futebol, mostrou gratidão aos colegas de clube. Ele conquistou seu segundo título nacional na carreira.

"D minha parte estou muito feliz. É a segunda vez que ganho esse prêmio. Em 2019, fui campeão brasileiro da Série C com o Náutico, também o primeito título nacional do clube. E esse ano a história se repetiu e eu fico muito feliz. Como Manny falou, é um prêmio individual e que se conquista de forma coletiva. Pode ter certeza que eu levarei esse prêmio para o clube para agradecer a todos", explicou.

Já o analista Cássio Santos, foi premiado na categoria Scout. Um dos responsáveis por analisar os reforços no mercado e apresentá-los a direção do Vitória, ele falou da emoção com mais essa conquista e valorizou o trabalho coletivo do setor.

"Agradecer a todos que votaram e indicaram. É um trabalho de muita gente e não de uma pessoa só. Temos uma equipe grande, que cada um fazendo a sua parte compõe um grupo muito forte. A gente com tempo no clube, vivenciando as competições e conseguimos fazer uma boa filtragem e monitoramento do que vinha acontecendo no mercado. A nossa função é de trazer opções, analisar, filtrar e trazer a diretoria e presidência na tomada de decisão. Acredito que podemos contribuir com o processo e ficamos felizes com o resultado final. E agora representando esse prêmio para o clube", pontuou.