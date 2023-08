Promessa que rescindiu com o Vitória na justiça assina com o Cuiabá

Após rescindir contrato com o Vitória na justiça, o meia João Victor Balbino, de 18 anos, parece ter encontrado um novo caminho em sua carreira. Em suas redes sociais, o jovem jogador anunciou que vai atuar pela equipe sub-18 do Cuiabá, da Série A do Brasileirão.

Natural de Fortaleza, João Victor Balbino ingressou nas categorias de base do Vitória quando tinha apenas 15 anos. Durante sua passagem pelo clube, ele se destacou notavelmente ao ajudar o time a conquistar o título do Campeonato Baiano Sub-17.

Sua ascensão dentro do clube resultou em convocações para atuar no time principal do Vitória em duas ocasiões. No entanto, a trajetória de João Victor Balbino tomou um rumo inesperado quando ele alegou falta de pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e, consequentemente, rescindiu seu contrato com o Vitória por meio da justiça.

O Vitória, por sua vez, contestou a ação do jogador e declarou que a rescisão não poderia ocorrer sem uma notificação prévia de acordo com as regulamentações da CBF e da Lei Pelé. Em um comunicado oficial divulgado à imprensa em 13 de julho, o Vitória deixou claro seu desejo de reintegrar João Victor ao elenco, ressaltando que a decisão do jogador não era definitiva e estava sujeita a recurso.

“O Esporte Clube Vitória reitera que, ainda que houvesse eventual descumprimento de obrigação financeira, que em caso de mora, o atleta deveria previamente notificar o Clube, como determina o art. 64 do Regulamento da CBF, que tem força de Lei, em razão do disposto no art. 1º, §1º da Lei Pelé. Assim, diante da referida norma, o Clube teria o prazo de dez dias para sanar qualquer pendência. A falta de notificação não permite a rescisão do contrato de trabalho”, explicou o departamento jurídico do Vitória.