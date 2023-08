"Quis abaixar o salário e não me quiseram", dispara Trellez

A novela envolvendo Santiago Trellez e o Vitória segue em seu climax. Na noite desta terça-feira, 1º, o atacante colombiano disse em suas redes sociais que tentou abaixar o seu salário para seguir nos planos rubro-negros, mas, ainda assim, recebeu uma negativa do clube.

"Quiz baixar (o salário) e, nem assim, não quiseram. Não dependeu de mim. Sempre minha vontade foi ficar", escreveu o jogador em sua conta oficial no Twitter. O centroavante respondeu a um comentário de um seguidor que pediu para ele aceitar reduzir o salário e continuar no Barradão.

Segundo apurações do Portal A TARDE, Trellez teria se reunido com a diretoria do Leão da Barra e foi proposto para ele uma redução de 50% do seu salário. A oferta teria sido recusada pelo atleta.

Novamente nas redes sociais, o jogador se posicionou sobre a conversa com a cúpula do Vitória. Segundo Trellez, uma contraproposta teria sido oferecida, que envolvia suspensão dos direitos de imagem até o fim do ano, isenção de parte de uma dívida do ano passado e cláusulas de produtividade.

"Eu propus que me congelassem a imagem até o final do campeonato e só me pagassem si eu estivesse jogando e sendo importante no acesso. Também disse que abria mão de 25% da dívida que o clube tem comigo desde o ano passado. Essa é a verdade de tudo. Sempre vou estar na torcida por meu Leão", rebateu Trellez.

Atualmente, o colombiano possui um dos maiores vencimentos do elenco, recebendo acima de R$ 100 mil, mesmo sendo preterido contra os demais concorrentes da posição - Léo Gamalho, Iury Castilho e Welder.

Nos últimos dias, o jogador de 33 anos chegou a receber duas ofertas de clubes da Série C. A primeiras delas foi do São Bernardo e, recentemente, ainda recebeu proposta do Operário-PR.