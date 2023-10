Recuperado de lesão, Dionísio volta a treinar normalmente no Vitória

Após se recuperar da cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho direito (LCA), o volante Dionísio ainda não foi relacionado pelo Vitória para a sequência da Série B. Em processo de readaptação, o jogador sentiu um desconforto no joelho esquerdo e foi poupado nas atividades na semana passada.

De acordo com apuração do Portal A TARDE, o meio-campista foi submetido a um exame de imagem que não constatou nada grave. Ele já voltou a trabalhar normalmente com bola junto aos seus companheiros na Toca do Leão. Para ser opção na reta final do Brasileiro, a situação depende de uma avaliação da comissão técnica.

Longa recuperação

Foram quase oito meses de trabalhos intensos com os fisioterapeutas e preparadores físicos, para condicionar a forma física, se readaptar aos movimentos de jogo com toques na bola. A recuperação surpreendeu o departamento médico Rubro-Negro.

Baiano de Itapetinga, Dionísio Pereira de Souza Neto tem 29 anos. Revelado no Vitória da Conquista, passou por clubes como Atlético Tubarão-SC, Atlântico, Bahia de Feira, Cajazeiras, Jacobina e Jacuipense. Ele se destacou no Atlético de Alagoinhas entre 2021 e 2022, onde foi bicampeão baiano.

Na sequência, foi negociado com o Vitória e se tornou peça importante na disputa da Série C. Foram 23 atuações com a camisa Rubro-Negra e um gol marcado, contra o Paysandu, em Belém, que valeu o acesso a Série B de 2023.