Recuperado, Zeca deve ser opção para a partida contra o Avaí

O técnico Léo Condé deverá contar com uma opção importante para o jogo contra o Avaí. Recuperado de um problema muscular, o lateral-direito Zeca voltou as atividades e deverá ser opção para o confronto decisivo em casa.

Na semana do confronto diante do CRB, Zeca estava acometido de um edema na coxa e foi vetado do jogo em Maceió. Ele foi substituído pelo zagueiro Yan Souto, que foi improvisado no setor.

Um dos líderes do time, Zeca disputou 21 jogos com a camisa Rubro-Negra na Série B do Campeonato Brasileiro, sendo titular em 18 oportunidades, com um gol marcado e uma assistência.

O jogo contra o Avaí está marcado para este domingo, 17, às 18h, no Barradão, pela 28ª rodada da Série B. O Leão da Barra é o líder da Segundona nacional, com 49 pontos ganhos. A equipe tem um dois pontos a mais que o vice-líder Sport Recife, que tem 47.