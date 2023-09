Reforço do Vitória, Felippe Borges é regularizado e fica à disposição

O técnico Léo Condé ganhou mais uma opção no elenco para a reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. O lateral-esquerdo Felippe Borges teve seu nome publicado no BID da CBF e está apto para estrear pelo Rubro-Negro.

Natural de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, Felippe Borges tem 23 anos e se profissionalizou no Juventude. Nesta temporada, ele atuou em 33 jogos pelo Confiança, sendo 18 como titular na Série C.

Felippe Borges acompanhou uma das atividades de preparação do elenco para a partida contra o Avaí. O defensor realizou a bateria de exames médicos, testes físicos e assinou com o Leão até o fim da Série B.

Vitória e Avaí se enfrentam no domingo, 17, às 18h. O confronto é válido pela 28ª rodada da Série B do Brasileirão e a expectativa é de mais um bom público no Barradão.

Nome de Felippe Borges foi publicado no BID da CBF nesta sexta-feira | Foto: Divulgação | CBF