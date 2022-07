Reservas do Vitória participam de coletivo contra time de aspirantes

Depois de vencer o Paysandu em um Barradão com mais de 25 mil torcedores, o Vitória não perdeu tempo e já retomou os treinos, nesta segunda-feira, 18, com foco no Ferroviário, pela sequência da Série C.

>>Leia mais notícias sobre o Vitória

Apenas os jogadores que não atuaram os 90 minutos foram ao campo. Os titulares diante do Paysandu trabalharam à parte na academia e na fisioterapia. Com as presenças do lateral Iury e do atacante Rodrigão, os demais atletas inicialmente participaram do aquecimento com troca de passes e campo reduzido.



Depois, sem a dupla de jogadores, que estão na transição, foi realizado o coletivo entre reservas e a equipe que está disputando o Campeonato Brasileiro de Aspirantes. O treinador João Burse, de um lado, e Alexandre Grasseli, do outro, comandaram as equipes no coletivo apitado pelo assistente Ricardo Amadeu.

Na atividade, o time dos reservas venceram por 1 a 0. O único gol foi anotado pelo meia Gabriel Honório, de cabeça.

Com 21 pontos, o Leão da Barra ocupa a 9ª posição na tabela de classificação. Diante do Ferroviário, o time de João Burse vai em busca da quarta vitória consecutivo. Já a equipe cearense é o primeiro dentro do Z-4, com 15 pontos.

Os atletas terão a terça-feira de folga e, na quarta-feira, retomam as atividades no turno da tarde.