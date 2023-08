Revelado pelo Vitória, goleiro Caíque acerta com o Grêmio

Ex-goleiro do Vitória, Caíque Santos está de malas prontas para reforçar a equipe do Grêmio. Aos 26 anos, o arqueiro vinha sendo um dos destaques do Ypiranga de Erechim, que disputa a Série C do Campeonato Brasileiro.

A informação foi apurada pelo Portal A TARDE e confirmada por representantes do atleta. Com isso, o goleiro vai para a equipe de Porto Alegre em definitivo, até o fim de 2024, para suprir a saída de Brenno, que deve acertar com o futebol italiano.

Como clube formador, o Vitória tem direito a um percentual na transação do jogador para o Grêmio. O Tricolor adquiriu o jogador por R$ 500 mil, valor referente a 50% dos direitos econômicos do jogador.

Revelado na base rubro-negra, Caíque disputou 51 partidas pelo Vitória entre os anos de 2016 e 2021. Neste período, ele chegou a ser emprestado para o CSA, além do futebol do Chipre e dos Estados Unidos.

Nesta temporada, após não fazer parte dos planos do Leão da Barra, o goleiro foi contratado em definitivo pelo Ypiranga-RS. Pela equipe de Erechim, foram 30 partidas disputadas e 42 gols sofridos.