Reviravolta: Vitória supera concorrência e contrata joia de 21 anos | A TARDE

Após quase levar um chapéu do Coritiba, o Vitória finalmente acertou a contratação do meia Daniel Junior, ex-Cruzeiro. O atleta estava encaminhado com o Rubro-Negro e a equipe parananense havia atravessado a negociação. O Leão, no entanto, conseguiu reverter a situação e fechar com o jogador até 2025. A informação foi divulgada pelo jornalista Anderson Matos.

Daniel Junior tem apenas 21 anos e estava emprestado pelo Cruzeiro ao Akhmat Grozny, da Rússia, mas rescindiu para retornar ao Brasil. O meia deve chegar em Salvador nesta segunda-feira, 15, para se apresentar ao Vitória.

Cria do Palmeiras, Daniel Junior chegou ao Cruzeiro em 2020, mas só foi lançado no time profissional em 2022, na Série B. Por lá, foram 48 jogos, cinco gols e quatro assistências. Sem espaço em 2023, o meia foi emprestado ao Akhmat Grozny, mas entrou em campo apenas sete vezes.