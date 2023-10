Rodrigo Andrade celebra marca no Vitória: "Feliz com o momento" | A TARDE

Diante de mais de 27 mil torcedores no Barradão, o Vitória bateu o Guarani por 2 a 0 e se aproximou do tão sonhado retorno a Série A do Campeonato Brasileiro. Para o volante Rodrigo Andrade, o objetivo está praticamente sacramentado. Ele espera que a equipe siga firme na busca pelo inédito e sonhado título da Série B do Campeonato Brasileiro.

"Acho que o primeiro objetivo foi cumprido. Mas, a gente não pode relaxar porque a gente quer ficar na história do clube com esse título. E a gente sabe que se ganhar, nunca seremos esquecidos na história do clube", disse Andrade a Rádio Sociedade.

Além da importante vitória, Rodrigo Andrade celebrou a marca de 100 jogos com a camisa vermelha e preta. Ele recebeu uma camisa comemorativa das mãos do presidente Fábio Mota, e do vice, Djalma Abreu.

Após ser emprestado em algumas oportunidades, o meio-campista voltou ao clube mais maduro e ciente de suas responsabilidades. Feliz com o momento, ele quer deixar seu nome cravado na história do clube.

"Eu fico muito feliz. Isso é muito bom pra minha carreira, ainda mais nessa campanha que a gente está fazendo. Eu espero estar fazendo mais jogos nesse grande clube que é o Vitória", encerrou o camisa 8.

Os comandados de Léo Condé agora mudam o foco e pensam no Sampaio Corrêa. O compromisso está marcado para esta sexta-feira, 20, às 19h, no estádio Castelão, em São Luís, pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.