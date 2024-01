Saiba quais são os reforços que devem se reapresentar no Vitória | A TARDE

O Vitória se reapresenta nesta terça-feira, 2, no CT Manoel Pontes Tanajura, para dar início aos trabalhos da temporada 2024. Com isso, a expectativa sobre a presença de novos jogadores já surge na cabeça do torcedor rubro-negro.

Até o momento, oito jogadores já estariam 'apalavrados' com o Leão da Barra. Desse total, seis já foram confirmados publicamente pelo presidente do clube, Fábio Mota. Nesta primeira janela, a ideia é que o Vitória faça em torno de 12 contratações.

Goleiro

Logo de cara, com exceção do goleiro titular Lucas Arcanjo, todos os demais atletas da posição que terminaram o ano de 2023 foram dispensados ou emprestados pelo clube.

Thiago Rodrigues e Dalton não tiveram a renovação dos seus vínculos. Enquanto isso, Pedro Antônio e Yuri foram emprestados para Campinense e CSA, respectivamente.

Para suprir a ausência, o Vitória acertou com o Muriel, de 36 anos, que deve ser o reserva imediato de Lucas Arcanjo. Para a posição de terceiro goleiro, Alexandre Fintelman, de 22 anos, acertou com o clube, mas não deve se reapresentar já nesta semana.

Lateral-direito

Para a lateral-direita o Vitória acertou a contratação do paraguaio Raul Caceres, de 32 anos, que deve disputar com Zeca, titular da posição em 2023. Antigo reserva, Railan não acertou a renovação do clube e se despediu em dezembro.

Lateral-esquerdo

Do outro lado, um namoro antigo do Vitória se concretizou. Após não acertar uma possível transferência no meio da temporada 2023, Patric Calmon, mais conhecido como PK, de 29 anos, enfim fechou com o Leão.

A expectativa é que mais um jogador da posição acerte com o clube. Uma das tentativas foi o lateral Matheus Bidu, do Corinthians, mas que não se concretizou. Atualmente, os atletas que interessam ao Leão são Marlon, do América-MG, ou Victor Luis, do Coritiba.

Zagueiro

Um dos setores mais elogiados de 2023, a dupla de zagueiros do Vitória, Wagner Leonardo e Camutanga, se manteve para o ano seguinte. Além deles, o clube anunciou o acerto com o colombiano Cristian Zapata, de 37 anos, com passagens por Udinese, Milan e Villareal.

Mais um zagueiro está previsto nos planos rubro-negros para reforçar o plantel. O nome que interessa, atualmente, é de Bruno Alves, de 32 anos, que pertence ao Grêmio, mas está em fim de contrato.

Volantes

A primeira contratação do clube para 2024 foi William Oliveira, de 30 anos, que fez parte do elenco do Goiás, que foi rebaixado para a Série B. Além dele, o Vitória também acertou com Caio Vinícius, de 24 anos, do Fluminense. Ele não atuou nesta temporada, devido a lesões e também opção técnica. Ambos são aguardos na Toca do Leão.

Atacantes

No setor de ataque, o Vitória foi buscar o atacante equatoriano Eryc Castillo, de 28 anos, que estava no Aucas. O jogador pode atuar nas duas pontas, mas com mais familiaridade pelo lado esquerdo. O centroavante Caio Dantas, de 30 anos, também chega ao clube após boa passagem no Vila Nova-GO.