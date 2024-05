Saiba quanto o Leão perde com eliminação na Copa do Brasil | A TARDE

A derrota para o Botafogo, seguida de eliminação, na noite da última quarta-feira, 22, afastou do Vitória a quantia de R$ 3,465 milhões - valor da premiação para quem avança às oitavas de final da competição.

O Leão da Barra faturou R$ 5,46 milhões de premiação das fases anteriores, mesmo sem entrar em campo, já que passou a disputar a competição na terceira fase, por ter sido campeão da Série B do Campeonato Brasileiro de 2023.

Leia mais: Em crise, Vitória chega a dois meses sem vencer na temporada

Agora, o próximo compromisso Rubro-negro será contra o Atlético-GO, no sábado, 1, às 16h, no Barradão, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Confira abaixo as premiações das próximas fases da Copa do Brasil:

> Oitavas de final: R$ 3,465 milhões;

> Quartas de final: R$ 4,515 milhões;

> Semifinais: R$ 9,45 milhões;

> Vice-campeão: R$ 31,5 milhões;

> Campeão: R$ 73,5 milhões.

Publicações relacionadas