Sem dupla de zagueiros, Vitória treina visando o Manaus

O treinador Fabiano Soares comandou nesta quarta-feira, 27, seu segundo dia de trabalhos no CT Manoel Pontes Tanajura. Após o primeiro contato no dia anterior, o técnico começou a implantar o seu modelo de jogo com atividades técnicas e táticas para o elenco.

Sob os olhares do diretor Rodrigo Pastana, os trabalhos conduzidos na Toca do Leão tiveram, quase sempre, o objetivo de tornar a equipe rubro-negro mais ofensiva. As atividades foram desempenhadas no campo 1 do CT e sem os zagueiros Ewerton Páscoa e Mateus Moraes, com problemas musculares e aos cuidados do departamento médico.

Após o aquecimento, Fabiano delimitou um espaço reduzido para treinar a posse de bola e a marcação. Depois, duelos com finalização e, por último, tático em campo aberto onde o treinador começou a testar uma formação.

Os trabalhos na tarde desta quinta-feira, 28, serão fechados na Toca do Leão e, na sexta, haverá o encerramento para a primeira partida de Fabiano Soares no Vitória.

A estreia do novo comandante será no sábado, 30, quando o Vitória recebe o Manaus, às 19h, no estádio Manoel Barradas (Barradão), pela 4ª rodada do Brasileiro da Série C.