Sem folga: Vitória se reapresenta e faz treino coletivo

O elenco do Vitória se reapresentou, neste sábado, 3, no Centro de Treinamento Manoel Pontes Tanajura após a vitória de 3 a 0 diante do Ituano, que manteve o Vitória na liderança do Brasileiro da Série B pela oitava rodada consecutiva.

Após o café, os jogadores foram encaminhados para as atividades. Aqueles que iniciaram o jogo para cumprimento do protocolo de recuperação física. Atividades na academia de musculação com supervisão do preparador físico Diego Kami Mura, bota de compressão pneumática, banheira aquecida e crio imersão na piscina inflável.

Os demais participaram de um coletivo apitado pelo assistente técnico Ricardo Amadeu. O técnico Léo Condé e o outro assistente Renato Negrão acompanharam a movimentação do lado de fora do campo.

Para completar os times, o técnico do sub-20 Laelson Lopes selecionou seis jogadores da divisão de base. Um deles, Tainan, marcou um golaço com um chute de fora da área, e Thiago Lopes fechou o placar de 2 a 0 para o time de camisa. Os titulares assistiram ao coletivo.

O time vencedor formou com: Dalton; Pablo, João Victor, André (base) e Ruan Nascimento; Matheus Trindade, Léo Gomes e Gegê; Diguinho (base), Thiago Lopes e Tainan (base); Time de colete: Thiago Rodrigues (Yuri); Paulo (base), China (base); Yan Souto e Felipe Vieira; Diego Fumaça, Charlys, Pedro Bicalho e Diego Torres; Nicolas Dibble e Wagner (base).

Os atacantes Zé Hugo e Osvaldo se apresentaram sem queixas. O primeiro sentiu o ritmo do jogo porque esteve alguns dias sem treinar em razão de um problema dentário causado pelo siso. Osvaldo sofreu um pisão no pé mas sem consequência.

Geovanni Augusto deu prosseguimento a transição com Vinícius Franco, assistente da preparação física. Outro na transição é o lateral Vicente. O volante Dionísio continua a fase de reabilitação após cirurgia de LCA (ligamento cruzado anterior) realizada em janeiro.

Matheusinho está em tratamento de lesão ligamentar no joelho direito e a previsão é de mais duas semanas. Welder também se encontra aos cuidados dos fisioterapeutas em recuperação de lesão muscular na coxa. Terça-feira deve fazer exame de controle.

Neste domingo, a programação estabelece a apresentação dos jogadores às 11h30, almoço às 12 horas e saída para o aeroporto. A delegação viaja para o Rio de Janeiro e segue depois de ônibus para Muriaé, na Zona da Mata Mineira.