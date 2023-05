Sem Giovanni Augusto, Vitória segue preparação para encarar Ituano

O Vitória seguiu a preparação, na tarde desta terça-feira, para enfrentar o Ituano, em partida da 10ª rodada da Série B que está marcada para sexta, 2. Ainda sem contar com Giovanni Augusto, que treinou separado, o técnico Léo Condé comandou trabalhou técnico e tático no CT Manoel Pontes Tanajura.

Após apresentação do elenco, que passou pela termografia, iniciou-se o aquecimento no gramado, enquanto os goleiros fizeram trabalho específico.

Posteriormente, Léo Condé conversou com os jogadores e fez trabalhos defensivos e ofensivos utilizando metade do campo. Por fim, o treinador abriu o campo e completou o treinamento com mais um trabalho tático.

O volante Dionísio, que se reabilita de uma cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado anterior, foi orientado pela fisioterapia.

O Vitória volta aos treinos na tarde desta quarta, para dar continuidade a preparação para o jogo contra o Ituano. A partida está marcada para as 21h30, no Barradão.