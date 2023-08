Sem poder de criação, Vitória é superado pelo Londrina fora de casa

Na noite desta segunda-feira, 7, o Vitória foi derrotado fora de casa pelo Londrina por 2 a 0, em jogo válido pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Leão da Barra perdeu uma invencibilidade de cinco jogos. Os gols do Tubarão foram marcados na etapa final, com Gabriel de cabeça e João Paulo em cobrança de falta.

Com o resultado negativo, o Vitória agora é o segundo colocado, com 41 pontos, três a menos que o líder Sport, que lidera a Segundona com 44. A equipe fará dois jogos seguidos em casa. O primeiro deles será contra o Ceará, no próximo domingo, 13, às 18h, no Barradão.

Vitória com dificuldades na criação no primeiro tempo



Logo no primeiro minuto, o Vitória assustou. Matheusinho recebeu na ponta esquerda e cruzou rasteiro na área. Wellington Nem alcança a bola, mas finaliza mal de pé direito e manda pra fora. Aos nove minutos, o Londrina finalizou pela primeira vez. João Paulo arrisca chute forte de fora da área e Lucas Arcanjo defende tranquilo. Em seguida, o Tubarão tentou novamente. Paulinho Moccelin arma jogada no centro do campo e aciona Higor Leite na intermediária. O camisa 10, porém, pega embaixo da bola e isola.



No minuto 17, Paulinho Moccelin ajeita de cabeça na entrada da área, Higor Leite chuta forte e a bola passa por cima do gol. Aos 22, o lado esquerdo do Vitória chega com força. Mateus Gonçalves domina na linha de fundo e passa para Matheusinho, que cruza, Wellington Nem aparece na área pra finalizar, mas a bola quica e ele não consegue concluir.



O Londrina faz jogada trabalhada na entrada da área e aciona Rafael Vaz na ponta esquerda. O zagueiro, porém, chuta fraco e sem direção, aos 32. Logo depois, Higor Leite manda de fora da área um chutaço e Lucas Arcanjo defende.

Aos 42, Matheusinho bate de fora da área e o goleiro Neneca espalma pra salvar o LEC. Aos 46, contra-ataque rápido do Londrina. Peu recebe na direita, avança e bate cruzado pra fora. Na sequência, o time do Paraná esboça uma pressão. Rafael Vaz, tenta de canhota e manda pra longe.

Vitória volta apagado na etapa final e é superado pelo Londrina

O Vitória foi dominado no início do segundo tempo. O Londrina criou as melhores oportunidades. Aos seis, Lucas Coelho recebe passe na entrada da área, avança e chuta fraco, de cara com Lucas Arcanjo, defende sem maiores problemas. Dois minutos depois, a defesa do Vitória erra na saída, e Higor Leite recebe na marca do pênalti, de frente pro gol e Lucas Arcanjo salva o Leão. Aos 15, o Tubarão abre o placar. Paulinho Moccelin cobra escanteio do lado esquerdo do ataque na cabeça do zagueiro Gabriel, que sobe mais que todo mundo e manda para o fundo do gol.

Mais ligado, o Londrina pressiona. Aos 24 minutos, Higor Leite recebe belo passe em profundidade de Paulinho Moccelin e sai de cara com Lucas Arcanjo. Na hora da finalização, porém, Wagner Leoanardo intercepta a jogada e salva o Rubro-Negro. No minuto 27, o Vitória tem boa chance. Gegê bate falta mal e desperdiça.



Aos 35, o golpe de misericórdia. O volante João Paulo cobra falta colocada no canto direito do gol de Lucas Arcanjo, sem chances de defesa, para ampliar para o Tubarão. Aos 39, o Vitória quase diminuiu. Giovanni Augusto recebe passe na ponta esquerda de ataque e cruza para Mateus Gonçalves na segunda trave.

O atacante cabeceia, a bola passa por Neneca e Rafael Vaz tira perto da linha do gol. Na sequência, Giovanni Augusto cobra falta para Wagner Leonardo, que até tenta pular, mas não chega na bola. Nos acréscimos, o Vitória tentou sem êxito. Thiago Lopes recebe na intermediária, limpa a jogada e chuta pra fora. Bola vai à esquerda de Neneca.



FICHA TÉCNICA



Londrina 2x0 Vitória, 22ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B



Local: Estádio do Café, em Londrina-PR

Data: Sábado, 07/08/2023

Horário: 20h

Árbitro: Arthur Gomes Rabelo (ES)



Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Luis Carlos de França Costa (RN)

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)

Cartões amarelos: Marcos Pedro, Gabriel e Rafael Vaz (LEC) e Yan Souto e Camutanga (VIT)

Gols: Gabriel e João Paulo (LEC)



Londrina: Neneca; Ezequiel, Rafael Vaz, Gabriel e Marcos Pedro; João Paulo, Moisés Gaúcho (Rodrigo) e Higor Leite (Vinícius Jaú); Peu (Lucas Coelho), Paulinho Moccelin e Zé Vitor (Iago Dias). Técnico: Eduardo Souza.

Lucas Arcanjo; Yan Souto (Railan) (Welder), Camutanga e Wagner Leonardo; Zeca (Zé Hugo), Dudu, Gegê (Thiago Lopes) e Matheusinho; Mateus Gonçalves, Wellington Nem (Giovanni Augusto) e Iury Castilho. Técnico: Léo Condé