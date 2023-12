Será que vem? Vitória realiza consulta por atacante do Cuiabá | A TARDE

O mercado da bola segue aquecido pelas bandas da Toca do Leão e os nomes especulados ganham força. O atacante Wellington Silva, que defendeu o Cuiabá na Série A de 2023, recebeu uma consulta da diretoria do Vitória. A informação foi publicada pelo site Ge e confirmada pelo Portal A TARDE.

Conforme a postagem, Wellington não cumpriu algumas metas estabelecidas em contrato e não renovou com o Cuiabá. Além do Vitória, ele recebeu sondagens de outros três clubes da Série A: Criciúma, Cruzeiro e Vasco da Gama. Dois desses clubes formalizaram proposta ao estafe do jogador.

Wellington Silva chegou ao Cuiabá no início da temporada. Com a camisa do Dourado, ele disputou 39 jogos, com três gols marcados e mais duas assistências. Por lá, ele foi campeão mato-grossense nesta temporada.

Wellington Silva tem 30 anos e foi revelado pelo Fluminense. Visto como uma grande promessa na época, foi vendido ao Arsenal. Depois, foi emprestado a clubes da Inglaterra, Espanha e Japão. No Brasil, também teve passagem pelo Internacional.