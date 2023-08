Série B: arbitragem mineira no comando de Atlético-GO x Vitória

A CBF escalou o mineiro André Luiz Skettino Policarpo Bento como árbitro central do jogo entre Atlético-GO x Vitória, marcado para este domingo, 27, às 18h, no estádio Antônio Accioly, pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Ele será auxiliado pelos também mineiros Celso Luiz da silva e Augusto Magno de Ramos. O quarto árbitro será Jean Carlos da Silva Narciso, da Federação Goiana de Futebol. Já Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ) será o árbitro de vídeo, com Diogo Carvalho Silva (RJ) como assistente na cabine do VAR.

Vindo de duas vitórias seguidas, o Leão da Barra lidera a Segundona nacional, com 47 pontos somados em 24 partidas disputadas.