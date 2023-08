Série B: Árbitro Fifa apita Vitória x Botafogo-SP, no Barradão

A CBF definiu a equipe de arbitragem que vai dirigir a partida entre Vitória e Botafogo-SP, válida pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O carioca Wagner do Nascimento Magalhães, que pertence ao quadro da Fifa desde 2017, será o árbitro central do jogo no Barradão. Ele vai apitar seu oitavo jogo no certame.

O administrador de empresas de 43 anos será auxiliado pelos também cariocas Daniel de Oliveira Alves Ferreira e Gustavo Mota Correia. O quarto árbitro será Josué Reis de Jesus Júnior, filiado a Federação Bahiana de Futebol.

Na cabine do VAR, Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ) será o árbitro de vídeo, tendo Diogo Carvalho Silva (RJ) como sua auxiliar. Na cabine do VAR, Carlos Eduardo Nunes Braga–RJ será o árbitro de vídeo, tendo Lilian Fernandes da Silva Bruno–RJ como sua auxiliar.

Esse será o segundo jogo do Vitória dirigido por Wagner do Nascimento Magalhães. A partida em questão na estreia do Leão da Barra na segundona, onde s comandados de Léo Condé aplicaram 3 a 0 na Ponte Preta, no Barradão, no dia 16 de abril.

O duelo contra o Botafogo-SP está marcado para esta sexta-feira, às 19h. Um ponto atrás do líder Sport Recife, o Vitória tem 44 pontos ganhos.