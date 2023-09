Série B: CRB x Vitória terá arbitragem paulista

O paulista Luiz Flávio de Oliveira foi escalado pela CBF para ser o árbitro central do jogo entre CRB e Vitória, válido pela 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Ele vai dirigir sua nona partida na segundona nacional.

O Comerciante de 46 anos será auxiliado pelos também paulistas Miguel Cataneo Ribeiro da Costa e Leandra Aires Cossette. O quarto árbitro será Jonata de Souza Gouveia, da Federação alagoana de Futebol. O árbitro de vídeo será Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP), com Herman Brumel Vani (SP) como assistente na cabine do VAR.

CRB e Vitória se enfrentam neste domingo, 10, às 18h, na estádio Rei Pelé, em Maceió. O Leão da Barra é o líder da Segundona nacional, com 49 pontos somados em 26 partidas disputadas