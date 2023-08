Série B: Londrina x Vitória terá arbitragem capixaba

A CBF definiu que o capixaba Arthur Gomes Rabelo será o árbitro central do jogo entre Londrina e Vitória, marcado para a próxima segunda-feira, 7, às 20h, no Estádio do Café, válida pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Ele vai dirigir seu sexto jogo na Segundona nacional.

O Professor de Educação Física de 31 anos será auxiliado por Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Luís Carlos de França Costa (RN). O quarto árbitro será Leonardo Ferreira Lima, da Federação paranaense de Futebol.

Já Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ) será o árbitro de vídeo, tendo a assistência de Diogo Carvalho Silva (RJ), na cabine do VAR.

Há cinco jogos sem perder, o Vitória lidera a Série B do Campeonato Brasileiro, com 41 pontos somados em 21 jogos disputados.