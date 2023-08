Série B: Vitória x ABC terá arbitragem do Rio de Janeiro

O carioca Bruno Mota Correia será o árbitro central do confronto entre Vitória e ABC, marcado para esta quarta-feira, 2, às 21h30, no Barradão, válida pela 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Ele vai dirigir sua sétima partida na segundona.

O empresário de 33 anos terá o auxílio de Michael Correia e Carlos Henrique Alves de Lima Filho, também do estado do Rio de Janeiro. O quarto árbitro será Bruno Pereira Vasconcelos, da Federação Bahiana de Futebol.

Já Thiago Duarte Peixoto (SP) será o árbitro de vídeo, tendo Fernanda Nândrea Gomes Antunes (FIFA/MG) como sua assistente na cabine do VAR.

Há quatro jogos sem perder, sendo três vitórias e um empate, o Vitória ocupa a segunda colocação na classificação geral, com 38 pontos somados.