Sob novo comando, Vitória quer retomar confiança diante do Botafogo | A TARDE

Recomeço na temporada, início de novo trabalho técnico e oportunidades para jogadores que não vinham iniciando partidas na titularidade. O contexto do jogo de volta contra o Botafogo, hoje, pela terceira fase da Copa do Brasil, é um momento propício à virada de chave no Vitória. Mas um trunfo especial, que não é novidade para os rubro-negros, pode ser decisivo para o desempenho do time que precisa vencer por dois gols de diferença para avançar no torneio: o poder do Barradão.

O jogo vai marcar a estreia do treinador Thiago Carpini, que chegou à Toca na última quinta-feira em substituição a Léo Condé, que estava há pouco mais de um ano no comando do time. No duelo de ida, no estádio do Engenhão, o Botafogo venceu por 1 a 0. Um resultado com diferença de um gol favorável ao Leão leva a disputa para os pênaltis.

Como o trabalho ainda está no começo, com apenas seis treinos realizados, as ideias do técnico ainda não devem ser completamente implementadas, mas mudanças em movimentações, jogadas ensaiadas e peças são esperadas em vista da superação do Leão e a vaga nas oitavas de final da competição.

Para o técnico, o desafio inicial do Vitória é concretizar um trabalho de recuperação da autoestima e a confiança necessárias não apenas para vencer o Fogão como para mudar a história que vem sendo traçada na Série A. “É um desafio recuperar a autoestima, confiança desses atletas. É um elenco capacitado. Vamos trabalhar para dar resposta ao torcedor. As coisas não vão acontecer de uma hora para outra. O que passou, passou. É um novo ciclo, e temos que projetar novos desafios”, disse Carpini, em entrevista coletiva pré-jogo, ontem, no Centro de Treinamento do clube.

Da quinta da semana passada para cá, o treinador trabalhou com o elenco todos os dias tanto para conhecer mais os jogadores quanto para preparar a equipe titular para enfrentar o Alvinegro carioca. Sem contar com o volante Willian Oliveira, o meia Jean Mota, o atacante Everaldo e os laterais Raul Cáceres e Lepo, todos no departamento médico, ele fez ontem os últimos ajustes para o jogo e definiu o time, que deve ter mudanças apenas pontuais em relação ao que vinha jogando sob o comando de Condé.

Tempo precioso

Segundo Carpini, o período de quase uma semana de treinos, uma mini intertemporada (por conta da paralisação da Série A em solidariedade à população do Rio Grande do Sul que vem sofrendo com problemas socioambientais de chuvas e inundações), foi importante para o desenvolvimento do trabalho. “Foi um período precioso para nós. Essa parada nos permitiu ter um tempo maior. Foi muito importante para que pudéssemos conhecer os atletas no aspecto individual, de que maneira utilizar, avaliar as situações que vinham sendo feitas a partir do que acreditamos”, avaliou o técnico.

Na defesa, a formação com Zeca, Camutanga, Wagner e Patric Calmon deve seguir, enquanto no meio de campo o Vitória deve entrar em campo com Rodrigo Andrade e Dudu. Ou seja, uma alteração na plataforma deve ocorrer e a equipe rubro-negra deve voltar a atuar com apenas dois volantes. Na armação, Matheusinho segue na equipe. Já o ataque é o setor que provavelmente terá mais modificações. O centroavante Luiz Adriano deve assumir a titularidade pela primeira vez desde que chegou na Toca e Janderson e Iury Castilho, nos lados, complementam o trio ofensivo.

Mesmo com a equipe definida, ao menos para enfrentar o Botafogo, Carpini evitou falar da escalação e enfatizou a importância do Barradão e da torcida rubro-negra para a conquista do objetivo.

“O apoio do nosso torcedor é muito importante. É um jogo delicado, de duas grandes equipes. Começamos em desvantagem, e não podemos nos colocar em situação de resolver de qualquer maneira. É um jogo de inteligência, paciência e que o torcedor vai fazer total diferença. Que a gente possa iniciar o ciclo com vitória”, completou o treinador.

Prováveis escalações:

Vitória - Lucas Arcanjo; Zeca, Camutanga, Wagner Leonardo e PK; Rodrigo Andrade, Dudu e Matheusinho; Iury Castilho, Janderson e Luiz Adriano. Técnico: Thiago Carpini

Botafogo - John; Damián Suárez, Bastos, Lucas Halter e Hugo; Marlon Freitas e Danilo Barbosa; Eduardo, Savarino e Luiz Henrique; Júnior Santos. Técnico: Artur Jorge

