Sócios torcedores aprovam mudança do "naming rights" do Barradão | A TARDE

Na tarde desta segunda-feira, 11, o Vitória divulgou o resultado oficial da enquete feita com os sócios torcedores para a mudança do "naming rights do Barradão. Após 15 mil votos computados, 73,42% dos sócios aprovaram a mudança de nome da praça esportiva. Com isso, as tratativas entre Vitória e a Fatal Model serão iniciadas nos próximos dias.

O site de acompanhantes formalizou a proposta no valor R$ 100 milhões de reais que será distribuído por 10 anos, para a aquisição dos direitos de propriedade sobre o nome do Barradão se chamar "Arena Fatal Model Barradão".

“Nosso maior objetivo é tornar o Vitória ainda mais forte para as próximas temporadas, com essa parceria que vem sendo um sucesso desde o início. Mais uma vez, o torcedor do Vitória se mostrou aberto ao debate e, nestes dias de votações, colocaram suas opiniões de maneira democrática. Estamos muito felizes por termos esse canal direto com a torcida, com todos os envolvidos buscando sempre o que consideram ser o melhor para o clube”, afirma Nina Sag, diretora de comunicação do Fatal Model.



O presidente Fábio Mota afirmou que o valor total para construir a Arena Barradão é de R$ 350 milhões. Caso o acerto com a Fatal Model seja selado pelos R$ 100 milhões, faltariam os R$ 250 milhões restantes para a conclusão das obras.

“A parceria com o Fatal Model tem sido muito especial para nós. Agora, com essa possibilidade de inclusão no nome do nosso estádio, a união tem tudo para ficar ainda mais relevante e duradoura. Contar com o apoio dos nossos torcedores é essencial, estamos contentes em conseguir novas oportunidades de receita para aumentar cada vez mais a força do Vitória no futebol brasileiro”, destaca Mota.



Ainda na mesma pesquisa, os sócios torcedores do Vitória votaram referente a mudança de nome do clube para Fatal Model Vitória. Com alta rejeição, 86,69% dos sócios reprovaram, enquanto apenas 13,31% foram a favor da mudança.