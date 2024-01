Sou Mais Vitória lançará dois planos de sócio para a temporada 2024 | A TARDE

Durante evento de apresentação do novo patrocinador do Vitória para a temporada 2024, o responsável pelo plano de associação do ‘Sou Mais Vitória’, Éder Miranda, falou das novidades que serão apresentadas para o torcedor do Rubro-Negro e convocou os Rubro-Negros a se associarem antes odo aumento dos valores dos planos, previstos para o dia 5 de fevereiro.

“A gente tem previsto para 2024 dois novos planos para atender mais um perfil de público. Teremos um reajuste dos valores, e, por isso, faço o convite para os torcedores fazerem a sua renovação ou adesão para o ano de 2024 com o valor de 2023”, explicou o diretor do Rubro-Negro em entrevista ao PORTAL A TARDE.

O Vitória conta com 25.695 sócios ativos e para ampliar o número serão criados um plano que dará 80% de desconto na compra do ingresso e outro com direito ao associado acessar o setor de cadeira do Barradão, o estacionamento premium e ganhará uma camisa oficial do clube.