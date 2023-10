Sport tropeça em casa e Vitória segue líder da Série B com folga | A TARDE

O jogo que faltava para fechar a 31ª rodada da Série B foi realizado na noite desta segunda-feira, 9, entre Sport e Ponte Preta. Na Ilha do Retiro, em Recife, os donos da casa saíram atrás e viram a Ponte Preta abrir 3 a 0 no primeiro tempo, mas conseguiram reagir e conquistaram um empate heroico em 3 a 3. Vagner Love, Fabrício Daniel e Jorginho foram os autores dos gols do Sport. A Macaca balançou a rede com Jeferson Jeh e Maílton, duas vezes.

Apesar da reação e de impedir um vexame em uma Ilha do Retiro lotada, com mais de 25 mil torcedores, o Sport saiu de campo vaiado pelos torcedores. O resultado foi bom para o Vitória, que também tropeçou na rodada ao perder para o Criciúma. O Leão da Barra segue na liderança com 58 pontos, três a mais que o Leão da Ilha, que reassumiu a segunda colocação.



Na próxima rodada serão dois confrontos diretos dentro do G-4. Enquanto o Sport vai até Caxias do Sul enfrentar o terceiro colocado Juventude, na segunda-feira, 16, o Vitória recebe o Guarani, quarto colocado, no Barradão, um dia antes.