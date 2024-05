STJD marca julgamento de zagueiro do Vitória; entenda | A TARDE

O técnico Thiago Carpini poderá perder um dos pilares do sistema defensivo do Vitória nos próximos jogos. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) marcou o julgamento do zagueiro Wagner Leonardo, por conta dos acontecimentos no jogo contra o São Paulo, pela 5ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Wagner foi expulso logo aos cinco minutos de partida, em lance que envolveu o atacante Calleri, do São Paulo. Ele foi citado em dois artigos. Primeiro, no artigo 254 A – “Praticar agressão física durante a partida, prova ou equivalente.”. Para esta infração, a pena prevista é de quatro a doze jogos de suspensão.

Vale salientar que o defensor invadiu o campo após o término do primeiro tempo e solicitou uma entrevista a emissora de TV para reclamar da arbitragem. Por isso, foi citado no artigo 258, onde “Assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva”, II – desrespeitar os membros da equipe de arbitragem, ou reclamar desrespeitosamente contra suas decisões, que prevê uma pena de dois a seis jogos de suspensão.

O julgamento está marcado para a próxima quarta-feira, dia 22 de maio, às 10h30. Caso Wagner Leonardo seja punido, a suspensão será valida somente para jogos do Campeonato Brasileiro. Com isso, ele poderá atuar contra o Botafogo, pela Copa do Brasil.

