Suspensos, Dudu e Wellington Nem não enfrentam o Vila Nova | A TARDE

O técnico Léo Condé terá dois desfalques importantes para o compromisso diante do Vila Nova, marcado para o próximo domingo, 5, às 18h, no Barradão, pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O volante Dudu e o atacante Wellington Nem estão suspensos por acúmulo de cartões amarelos e não estarão a disposição.

Aos 20 minutos do segundo tempo contra o Juventude, Dudu chegou forte no adversário e foi amarelado pelo árbitro Felipe Fernandes de Lima. Já Wellington Nem foi advertido aos 41 minutos da etapa final, após cometer falta de ataque. Para a vaga na frente de zaga, Matheus Trindade e Gegê brigam por vaga. Na condição de reserva, Nem não trará impactos em relação a escalação.



Com o empate sem gols em casa, o Leão da Barra ampliou a vantagem na liderança. O time vermelho e preto agora soma 65 pontos, seis a mais que Sport e Atlético-GO, segundo e terceiro colocados respectivamente.