Técnico do Vitória na Copinha, Laelson Lopes avalia campanha | A TARDE

A equipe sub-20 do Vitória entra em campo na tarde desta segunda-feira, 15, para mais uma eliminatória da Copa São Paulo de Futebol Júnior, dessa vez pela terceira fase. O adversário será o Ibrachina-SP, que foi primeiro colocado no grupo do Leão na primeira fase.

Horas antes da partida decisiva, o técnico Laelson Lopes conversou exclusivamente com o Portal A TARDE e avaliou o desempenho da Fábrica de Talentos na principal competição de base do Brasil, além de pontuar as dificuldades encontradas na primeira fase.

“A equipe do Vitória veio para esta competição buscando restabelecer aquela máxima da base do Vitória, que é sempre uma equipe que entra em competições, independente de qual seja, buscando avançar o mais longe possível. Já que nos dois últimos anos nós não tínhamos conseguido passar da primeira fase, esse ano tínhamos como primeira meta isso”, relatou o treinador.

“Em um campo difícil, um campo de grama sintética, com calor e horários não favoráveis para a prática do futebol. Nós jogamos dois jogos às 11h e um às 13h, um calor absurdo nessa época em São Paulo. Mas a gente conseguiu superar, saímos dali com a segunda colocação e tivemos o Vasco no primeiro mata-mata. Fizemos uma grande partida e conquistamos classificação”, complementou.

De volta ao gramado sintético na terceira fase, Laelson espera que, mesmo com as dificuldades, o time conquiste a classificação para seguir rumo às fases finais do torneio.

“A equipe do Vitória tem uma média de idade de 17 anos e 8 meses, ou seja, é uma das médias de idade mais baixas da competição, jogando contra equipes que têm jogadores de último ano, que são os nascidos em 2003, e nós não temos nenhum jogador com essa idade. Isso tudo causa uma dificuldade a nível de maturação, a nível de entendimento de jogo, a nível de outros aspectos, mas temos jogadores com qualidade que têm dado a resposta dentro de campo e estamos esperançosos, com a expectativa muito boa, de seguirmos adiante na competição”, concluiu Laelson.

O duelo decisivo será realizado na Ibrachina Arena, em São Paulo, às 14h. Será o reencontro das equipes após a primeira fase. Na ocasião, o duelo terminou 0 a 0. O Vitória deve entrar em campo com a seguinte escalação: Davi; Braian, Renato, Andrei e Pedro; Edenilson e Breno; Fábio, Luís Miguel, Lawan e Rodrigo.