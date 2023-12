Thiago Rodrigues se despede do Vitória; substituto é especulado | A TARDE

O experiente goleiro Thiago Rodrigues não permanecerá no Vitória em 2024. A informação foi divulgada por Benjamim Rodrigues, procurador do jogador, através de comunicado publicado nas redes nesta terça-feira, 12. O acordo foi feito em comum acordo entre as partes.

"Em consequência do decurso do prazo, o EC Vitória e o goleiro Thiago Rodrigues, representado por mim, Benjamim Rodrigues, seu procurador, em comum acordo não anuímos interesse em obter a manutenção do contrato, tendo assim, a consequência do seu termo final. Agradecemos a cada um dos funcionários do clube por esta temporada, onde o título foi conquistado, e lhe desejamos sucesso", explicou a nota.

Thiago Rodrigues chegou ao Vitória pouco antes do início da Série B com status de titular. Com a chegada de Léo Condé, Lucas Arcanjo ganhou a confiança do treinador e foi titular da meta rubro-negra na campanha do título da Série B. Rodrigues atuou em duas oportunidades na equipe titular, na vitória por 1 a 0 contra o Tombense e na derrota por 2 a 1 para a Chapecoense, pela última rodada.

Vitória tem interesse em goleiro do futebol paulista

Com a saída de Thiago Rodrigues, o departamento de futebol do Vitória já busca o mercado para substituí-lo. De acordo com o jornalista Lucas Rossafa, de Campinas, o goleiro Caíque França, que defendeu a Ponte Preta em 2023, é alvo da diretoria do Vitória. A equipe de reportagem do Portal A TARDE apurou que existe o interesse do Vitória no arqueiro. As primeiras tratativas entre as partes foram iniciadas.

Caíque França tem 28 anos e foi revelado pelo Corinthians. Com poucas atuações no time principal do clube paulistano, foi emprestado para o Oeste, onde atuou 28 vezes, em 2020. Ele chegou a Ponte Preta em 2022. Com o manto da Macaca, ele atuou em 93 oportunidades