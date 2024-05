Time ucraniano faz proposta para selar acordo com o Vitória | A TARDE

E a novela da dívida do Metalist, da Ucrânia, e o Vitória, em relação à transferência do atacante David da Hora, está próxima de uma definição. O clube do leste europeu acionou a Corte Arbitral do Esporte (CAS) e enviou uma proposta para quitar o débito com o rubro-negro baiano.

Em 2022, David foi negociado ao Metalist por 1,2 milhão de euros, o equivalente a R$ 6,6 milhões convertidos na nossa moeda. Ele não chegou a atuar na equipe por conta da guerra entre Rússia e Ucrânia.

Vitória aciona clube por pagamento da venda do atacante David



Para selar o acordo, o CAS ofereceu o valor de 200 mil euros, valor próximo de R$ 1,2 mi de reais. O pagamento seria efetuado ao Vitória 90 dias após o encerramento do conflito entre os dois países.

A proposta foi apresentada na última reunião do Conselho Deliberativo do clube. Por sua vez, os conselheiros repassaram a situação ao presidente Fábio Mota, que irá avaliar sobre o caso.

Formado na base rubro-negra, David tem 24 anos e após ser vendido ao Metalist, passou por Fortaleza e Juventude. Atualmente, defende as cores do Coritiba, que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro.

Com a camisa do Vitória, David atuou em 59 oportunidades, com 11 gols marcados e cinco assistências distribuídas.

