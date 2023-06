Tombense e Vitória se enfrentam pela primeira vez na história

Para se manter no topo da segundona, o Vitória está pronto para mais um desafio fora de casa. Logo mais às 19h, o Leão da Barra encara o Tombense, no Estádio Soares de Azevedo, em Muriaé-MG, em confronto válido pela 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Essa será a primeira partida entre os clubes na história.

O time Tombos-MG chegou a Série B ano passado e terminou na 15ª colocação. O Leão da Barra disputou a Série C em 2022 e conquistou o acesso a Série B. Essa é a primeira vez que as equipes ocupam a mesma divisão nacional.

O técnico Léo Condé tem desfalques importantes para o confronto no interior mineiro. O goleiro Lucas Arcanjo (entorse no tornozelo), o centroavante Léo Gamalho (entorse no tornozelo), e os meias Matheusinho (trauma no tornozelo direito) estão no departamento médico em tratamento, além do meia Giovanni Augusto (fase de transição). Já o lateral-direito Zeca está suspenso por acúmulo de cartões amarelos.

No Tombense, o interino Julian Tobar não terá o lateral-esquerdo Guilherme Santos e o atacante Kleiton, que estão lesionados. O volante Bruno Silva cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

As dúvidas do Gavião Carcará são os atacantes Alex Sandro, recuperado de desconforto muscular, e Keké, que também está recuperado e foi poupado do último jogo. Emprestado pelo Vitória, o volante João Pedro só pode jogar mediante ao pagamento de R$ 500 mil previsto em contrato. Caso isso não ocorra, Elton deve ser o substituto.

A tendência é que o rubro-negro seja escalado com Thiago Rodrigues (Dalton); Railan, Wagner Leonardo, Camutanga e Marcelo; Marco Antônio, Rodrigo Andrade e Wellington Nem; Osvaldo, Zé Hugo e Tréllez.

Outra possibilidade seria uma formação com três zagueiros, mas, para isso, uma alternativa seria sacar Zé Hugo para a entrada de João Victor. Nesta modificação, os laterais seriam avançados para alas e Tréllez jogaria ao lado de Osvaldo no ataque.