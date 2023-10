Torcedores do Vitória preparam churrasco no estacionamento do Barradão | A TARDE

Internamente o discurso de quem trabalha no Vitória pode ser de cautela, mas para a torcida há dois grandes motivos para comemorar. O Leão é o líder da Série B do Campeonato Brasileiro, com 58 pontos, e faltam apenas mais sete rodadas para o término da competição. Portanto, o Rubro-Negro está próximo de confirmar de vez seu acesso à elite do futebol brasileiro em 2024 e, possivelmente, o título de campeão da segunda divisão. Então, existe motivo melhor para um churrasco?

E é por isso, que os rubro-negros vão promover o 'Churrascão', que acontecerá no próximo domingo (15), às 13h, no estacionamento do estádio Manoel Barradas, em Salvador, onde no mesmo dia a bola vai rolar para Vitória e Guarani, pela 32ª rodada da Série B do Brasileirão, às 18h.



Organizado em conjunto pelas páginas no Instagram, Invasão Rubro-Negra, Rugido Rubro-Negro, Bancada do Leão e Paixão Rubro-Negra, esta será a primeira vez que o evento acontecerá e tem como objetivo entreter os torcedores que chegam cedo por conta da dificuldade em acessar o estádio, principalmente próximo ao horário dos jogos, quando o fluxo é grande.

"O Barradão não tem um bom acesso ainda, engarrafa e todo mundo gosta de chegar cedo. Então a gente criou um assunto, familiar, amigável, para que o povo possa chegar mais cedo, ter algo de entretenimento e não só esperar o jogo começar", explicou Lian, administrador de 33 anos, torcedor do Vitória e um dos idealizadores do 'Churrascão'.

Registro de um evento da Invasão Rubro-Negra | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Lian é fundador do grupo Invasão Rubro-Negra, que possui, no perfil do Instagram, mais de 2 mil seguidores. De acordo com ele, como o próprio nome sugere, o grupo organiza caravanas para a torcida ir assistir presencialmente o Leão da Barra fora de casa.

"A gente espera que daqui para o final do ano o time mantenha o nível de competição, mantenha a pegada. Sabemos que não vai conseguir ganhar todos os jogos, mas que não consiga só o acesso, mas também o título, que é realidade", projetou o rubro-negro ao Portal MASSA! ao tratar da sua expectativa com o Rubro-Negro.

O torcedor também explicou que a torcida do Vitória se modernizou e, por isso, está entendendo mais o que é o clube. Além disso, projetou o que espera do Vitória para a próxima temporada. "A gente espera que a gestão [do atual presidente Fábio Mota] continue, o clube mais fortalecido, a torcida do Vitória entende que não existe SAF para o clube, a SAF do clube é a torcida. Se o Vitória mostrar para a torcida que tem condições, que a gestão é séria, respeitosa com a torcida, sempre estaremos juntos", concluiu.