Torcida do Vitória lança ‘Disk Balada’: "acabou a bagunça" | A TARDE

Torcedores do Vitória parecem estar revoltados com informações de que jogadores do clube estão curtindo a noite de Salvador, em meio ao momento que o clube vive na Série A do Campeonato Brasileiro. A torcida organizada Camisa 12 criou um 'Disk Balada', com o intuito de receber denúncias sobre atletas que estejam em festas.

“Alô nação Rubro-Negra, vocês serão nossos olhos e ouvidos. Viu algum jogador do @ecvitoria na balada? Manda um zap pra gente.Recebemos várias denúncias de jogadores em balada, comendo água e o clube passando por uma situação desastrosa. Tem que tomar vergonha na cara, focar nos treinos e ganhar jogo. O aviso foi dado lá atrás, agora vamos cobrar pessoalmente. ACABOU A BAGUNÇA e quem não gostar pede logo para SAIR, pois a cobrança será feita de qualquer jeito.”, diz o comunicado da torcida nas redes sociais.

No último domingo, 2, o volante Dudu teria sido expulso de uma festa por torcedores do clube. Entretanto, parece que não é somente o meio-campista que tem aproveitado para curtir a noite em bares e boates da capital baiana.

Além do jogador de 24 anos, que é considerado um dos destaques do elenco do Vitória, outros atletas também costumam marcar presença nas farras soteropolitanas. Imagens que circulam nas redes sociais, dão conta que os atacantes Iury Castilho e Zé Gugo também têm acompanhado Dudu nos eventos.

Em contato com o Portal A TARDE, o Vitória informou que os jogadores haviam sido liberados após a partida. Desta maneira, segundo a equipe de comunicação do Rubro-Negro, não cabe ao clube monitorar o que o atleta faz em seu tempo lívre.

