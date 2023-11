Torcida do Vitória ostenta estrela dourada na camisa: "Merecemos" | A TARDE

Em meio à comemoração da torcida do Vitória pelo título da Série B do Brasileirão, primeira conquista nacional do clube, uma dúvida se estabeleceu: vai colocar estrela acima do escudo ou não? Diante da polêmica, a diretoria do clube deixou a decisão para os sócios-torcedores do clube que, neste sábado, 18, votaram pela aprovação da estrela dourada no escudo. O anúncio da aprovação foi feita pelo presidente do clube, Fábio Mota, antes do duelo contra o Sport. "Por 87%, o sócio decidiu que nós teremos uma estrela em nosso uniforme", afirmou Mota.

E o que se viu na tarde deste sábado no Barradão foi a torcida já está ostentando o símbolo na camisa. "Desde o início do campeonato que eu disse a minha esposa, que a gente ia ser campeão. E assim aconteceu. Quinta-feira fui e comprei essa camisa já com a estrela para usar hoje, porque a gente merece sim essa estrela", relatou Julio Cesar em entrevista ao Portal MASSA!.

"Sou totalmente de acordo, porque é um título importante para gente que veio da Série C ouvindo pessoas dizendo que a gente ia falir. E a gente voltou aí grandão. Sem clubismo, mas nos últimos dois anos do futebol, eu nunca vi um roteiro tão lindo como o do Vitória. Então merece estrela, título e muita comemoração", opinou o torcedor Erick Souza.

Fabrizio Pires compartilha da mesma opinião. Para ele, a estrela é uma forma de reforçar a reviravolta que o Leão deu.

"Pela campanha que fizemos merecemos colocar essa estrela porque ela significa o ressurgimento desse clube tão grandioso. O Vitória é tudo pra mim", destacou.