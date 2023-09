Torcida do Vitória promete "invadir" Maceió para jogo contra o CRB

A contagem regressiva para o término da Série B do Brasileirão, atrelada à alta probabilidade de conseguir o acesso para a Série A, têm motivado a torcida do Vitória a seguir apoiando o clube nessa busca pelo retorno à elite do futebol brasileiro.

Depois de lotar o Barradão em vários jogos na competição nacional, chegou a hora da torcida marcar presença em massa, como visitante, na partida contra o CRB que será realizada no próximo domingo, 10, pela 26ª rodada do Brasileirão. O grupo Caravana Rubro-Negra fez uma lotação de sete ônibus, com mais de 350 torcedores, que vão apoiar o Leão no estádio Rei Pelé, em Maceió.

O grupo, que realiza viagens para diferentes estados do Brasil desde 2015, com o objetivo de acompanhar de perto duelos do Vitória, bateu o recorde na quantidade de ônibus. “Estamos motivados para o acesso, e a ideia é transformar Maceió em Salvador. Acho que o estádio Rei Pelé nunca recebeu nenhuma torcida visitante tão grande como será nesse jogo”, detalhou João Paulo, um dos coordenadores da caravana.

Os ônibus da caravana vão sair de comboio na sexta-feira, 8, e retorna para Salvador no domingo, após término da partida. Vale lembrar que o Rubro-Negro é o segundo clube com maior média de público (20.235) na Série B 2023, ficando atrás apenas do Ceará (24.140). O terceiro lugar do ranking é ocupado pelo Sport (16.216).

O grupo Caravana Rubro-Negra realiza viagens desde 2015 | Foto: Reprodução

Histórico do confronto



Pela Série B, a dupla nordestina já se enfrentou em 14 embates. Desses confrontos, foram sete triunfos para o Leão, três para o CRB, além de quatro empates. Como visitante, das sete partidas disputadas no Rei Pelé, o time baiano levou a melhor em duas oportunidades.

A última vez que Vitória e CRB ficaram cara a cara foi em maio deste ano, no Barradão, pela 8ª rodada do Brasileirão. Na ocasião, o Leão derrotou o time alagoano por 1 a 0, com gol marcado pelo zagueiro Wagner Leonardo.