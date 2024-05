Torcida rubro-negra comparece ao Barradão e demonstra confiança | A TARDE

Na tarde deste domingo, 21, Vitória e Bahia se enfrentam pela quinta vez na temporada, desta vez, em partida válida pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, no Barradão, às 16h. Precisando somar os primeiros pontos no Brasileirão, o Leão da Barra conta com o apoio da torcida para superar o rival.

Presente nos arredores do Barradão, o Portal A TARDE conversou com a torcida sobre a expectativa para o clássico. André, torcedor de longa data do Vitória, que marcou presença no terceiro Ba-Vi na casa do Leão: "A expectativa está boa, mesmo diante dos desfalques. A sardinha cansa depois dos 70 minutos, então hoje é 2 a 0. Vamos chamar a samu".

Ainda durante o pré-jogo, o Portal A TARDE também conversou com a Gabriel Santos, torcedor mirim do Leão da Barra, que durante a entrevista demonstrou muita confiança: "Eu vim para torcer pra meu Leão e ver essas sardinhas perderem. 3 a 0 para a gente, gols de Léo Gamalho, Osvaldo e Matheusinho, corra do Barradão!".